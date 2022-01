Especialistas ingleses exigem acesso imediato a todos os dados das vacinas

Editores do British Medical Journal, uma das mais conceituadas revistas médicas, consideram inaceitável demora no acesso a dados em bruto dos ensaios da covid-19. Editorial está a agitar águas no setor. ‘É importante que se discuta’, diz ao Nascer do SOL o primeiro presidente do Infarmed, José Aranda da Silva.





Publicado na quarta-feira, um editorial do British Medical Journal (BMJ) desenterra um tema sensível na relação da indústria farmacêutica com reguladores e publicações científicas. Assume uma posição de força sem panos quentes: exige que os dados em bruto dos ensaios clínicos das vacinas e tratamentos da covid-19, nas mãos das farmacêuticas e sujeitos a contratos de confidencialidade, sejam divulgados «de imediato» a investigadores e comunidade médica para escrutínio.

Recordando o que descrevem como a ‘saga do Tamiflu’ na pandemia de 2009, e a dificuldade que foi obter dados sobre os ensaios que mostravam vantagens modestas - com a vacinação, a pandemia acabaria por ter um impacto menos desfavorável do que inicialmente se previa e muitos lotes não foram usados - consideram que houve progressos, mas «claramente não foram os suficientes» e que se estão a repetir com a covid-19 erros da última pandemia. «Hoje, apesar da utilização global de vacinas e tratamentos da covid-19, os dados anonimizados de participantes subjacentes aos ensaios para estes novos produtos permanecem inacessíveis a médicos, investigadores e a público - e provavelmente permanecerão assim nos próximos anos. Isso é moralmente indefensável para todos os ensaios, mas especialmente para aqueles que envolvem grandes intervenções de saúde pública», escrevem Peter Doshi, editor senior do BMJ, Fiona Godlee, antiga editora executiva e Kamran Abbasi, o atual editor executivo da revista, todos médicos. Como exemplo paradigmático, o facto de a Pfizer ter indicado que só prevê começar a responder a pedidos de acesso a dados em bruto a partir de maio de 2025, 24 meses depois do final do ensaio primário da vacina em maio de 2023.

