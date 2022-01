Quase 10 toneladas de produtos alimentares de origem animal apreendidos em Braga e Mondim de Basto

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu cerca de 10 toneladas de produtos alimentares de origem animal, na sequência de duas operações de fiscalização a entrepostos frigoríficos, em Braga e em Mondim de Basto.

Na primeira situação, em Braga, a autoridade indicou, em comunicado divulgado este sábado, que foram apreendidos 1.780 quilogramas (kg) de produtos alimentares de origem animal "por se encontrarem anormais avariados, por falta de requisitos e rastreabilidade".

Do total apreendido, a ASAE submeteu a perícia 880 kg deste género alimentício, tendo apresentado uma "notória formação de cristais de gelo na sua superfície, desidratação e descoloração, provocados pela exposição ao frio, sendo que a generalidade tinha ultrapassado a data-limite de consumo", detalha a autoridade.

A autoridade fiscalizadora também notou que o operador económico recondicionava os produtos "sem licenciamento, com alteração das condições de conservação (passagem do estado “fresco/refrigerado” para estado “congelado”) com re-etiquetagem de diversos produtos alterando as datas de limite de consumo, situação que colocava em causa a rastreabilidade e condição dos produtos", esclarece.

Já na segunda situação, detetada em Mondim de Basto, foram apreendidas cerca de 8 toneladas de produtos de origem animal. Esta operação levou à "suspensão da atividade por falta do número de controlo veterinário e falta de licenciamento".

Também foi apreendido "diverso material de etiquetagem utilizado para rotular irregularmente os produtos, estimando-se um valor global da apreensão em 58 mil euros", aponta a ASAE.

Estas operações foram realizadas através da Brigada de Indústrias da Unidade Regional do Norte – Unidade Operacional de Mirandela.