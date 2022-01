Nick Jonas e Priyanka Chopra foram pais pela primeira vez. O casal anunciou a nova chegada à família através de um comunicado publicado em ambas as contas no Instagram, revelando ainda que o bebé foi concebido por barriga de aluguer.

"Estamos muito contentes por confirmar que recebemos um bebé através de barriga de aluguer", começa por dizer a declaração. "Pedimos respeitosamente privacidade durante este tempo especial, uma vez que nos concentramos na nossa família", notou o casal.

No entanto, o cantor e a atriz não revelaram o sexo do recém-nascido, mas segundo o site Page Six, será uma menina. A mesma fonte contactou os representantes do casal, que prescindiram comentar o sucedido.

O anúncio do bebé chegou uma semana depois da atriz de 39 anos ter confessado numa entrevista à revista "Vanity Fair" que o casal desejava ter crianças. "Elas são uma grande parte do nosso desejo para o futuro", partilhou a atriz, natural da Índia.

Chopra e Jonas estão casados há três anos. O casamento aconteceu em 2018, numa extravagante comemoração de três dias na Índia.