Arnold Schwarzenegger envolvido num acidente de carro em Los Angeles que causou um ferido

O ator Arnold Schwarzenegger esteve envolvido num acidente rodoviário com vários veículos no bairro de Brentwood, em Los Angeles, nos Estados Unidos, esta sexta-feira.

Segundo o site TMZ, Schwarzenegger, ex-governador do estado da Califórnia e já com 74 anos, estava a conduzir um GMC Yukon - um SUV - quando colidiu contra uma Prius vermelho, acabando por subir para a parte frontal do automóvel. A traseira do GMC não ficou ilesa, ao chocar também com um Porche Cayenne branco. O acidente ocorreu num cruzamento da Sunset Boulevard, a cerca de um quilómetro da casa de Arnold.

O acidente provocou ferimentos ligeiros em duas pessoas. O condutor do Prius ficou ferido na cabeça e foi encaminhado para um hospital de ambulância, afirma o TMZ. Já o ator, de acordo com as imagens conseguidas pela mesma fonte, obteve ferimentos ligeiros, que resultaram num necessário interrogatório por parte da polícia norte-americana.

Ainda assim, a imprensa daquele país ainda não confirmou se Schwaezenegger estaria a conduzir o automóvel. De acordo com uma fonte próxima do ator disse à TMZ, Arnold ficou "profundamente preocupado" com a pessoa que ficou ferida.

A autoridade policial também indicou à ABC7 que não tinham sido efetuadas detenções e que não acreditavam que o incidente necessitasse de qualquer investigação por parte de outras entidades, visto que não foram encontrados vestígios de álcool ou droga nos envolvidos.

Arnold Schwarzenegger começou o ano a encerrar capítulos do seu passado. Esta semana, o político viu um tribunal de Los Angeles a oficializar o seu divórcio de Maria Shriver, dez anos depois da separação do casal, incentivada pela infidelidade de Schwarzenegger. O processo foi demorado devido aos aspetos financeiros que envolveram longas negociações.

Maria Shriver, jornalista e sobrinha do ex-presidente John F. Kennedy, pediu o divórcio em julho de 2011. Semanas antes, o ator tinha admitido ter tido um relacionamento com a governanta da família, Mildred Baena, com a qual teve um filho em 1997.