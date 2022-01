Reviravolta nos descontos em Alvalade. Sporting de Braga vence Sporting por 2-1

Sporting de Braga venceu, este sábado, o Sporting por 2-1, no Estádio José Alvalade, num jogo da 19.ª jornada. Os 'leões' perdem pela primeira vez em casa nesta época. De notar também que a equipa de Rúben Amorim não perdia no seu relvado há 35 jogos.

O jogo ficou marcado pela ausência de Carlos Carvalhal no banco do bracarenses e também por uma disputa taco-a-taco por cada equipa. No entanto, foi o Sporting que inaugurou o marcador, com uma finalização de Pedro Gonçalves, aos 24'. Já na segunda parte, foram precisos sete minutos para Galeno concretizar uma grande penalidade e igualar a partida.

Ao cair do pano, o jovem francês de 19 anos, Gorby, rematou em cheio para o interior da baliza de Adan, terminando com recorde imbatível dos 'leões" em Alvalade.

Agora, o Sporting mantém-se com 47 pontos e no segundo lugar, no entanto distancia-se do líder FC Porto, ao ficar a três pontos. Já o Sporting de Braga continua a aproximar-se da terceira posição, que pertence ao Benfica, somando 35 pontos, menos nove do que as 'águias".