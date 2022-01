António Costa já votou e mostra-se "animado e confiante"

António Costa inscreveu-se na semana passada para poder votar antecipadamente no Porto. O secretário geral do PS é assim um dos mais de 315 mil eleitores que se inscreveram nesta modalidade de voto.





António Costa já exerceu o seu direito ao voto. O líder socialista votou na manhã deste domingo no Porto, aproveitando a possibilidade dada pelo voto antecipado em mobilidade.

Em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro começou por fazer um apelo: "Cumpri o meu dever cívico e gostaria de fazer um apelo geral a todos para que os que estão inscritos que o possam fazer hoje e os que não o fizeram que o façam no dia 30", sublinhando que o "voto é o momento mais importante da democracia" e um "momento único em que só os cidadãos escolhem o que querem para o seu futuro".

António Costa considerou que estavam garantidas as "condições para votar em segurança", sublinhado novamente que este "é o momento mais importante da vitalidade democrática". Enalteceu ainda a possibilidade do voto em mobilidade, considerando que é uma importante medida "no combate à abstenção".

A uma semana das eleições legistivas, António Costa faz um balanço da campanha socialista: "Parto para esta última semana muito animado e confiante", referiu, realçando que aproveitou a última semana "para ouvir os portugueses" e que, embora saiba "que muitos estão indecisos", está certo de "que cada vez mais pessoas percebem o que está em causa nestas eleições".

O atual primeiro-ministro referia-se, por exemplo, e segundo o próprio, à "melhoria de rendimentos, à redução dos impostos, e ao adiamento de qualquer redução desses impostos", assim como ao desejo da chegada do fim da pandemia: "[Temos] uma vontade de enfrentar coletivamente o que esperamos que seja a última vaga de Covid-19 e que possamos concentrar a nossa energia na recuperação e na transformação do nosso pais".

António Costa inscreveu-se na semana passada para poder votar antecipadamente no Porto. O secretário geral do PS é assim um dos mais de 315 mil eleitores que se inscreveram nesta modalidade de voto.