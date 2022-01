Georgina criticada por familiares: "Fez com que sentíssemos vergonha de nós mesmos"

Companheira de Cristiano Ronaldo vai estrear a sua série na Netflix no próximo dia 27.





A namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, está a preparar-se para um dos dias mais marcantes da sua vida. Em menos de uma semana, no próximo dia 27, estreará na Netflix o seu programa sendo que a plataforma de streaming já revelou um pouco do que poderá ser visto.

Numa das promoções exibidas, Georgina afirma que "passou de não ter nada para ter tudo" após ter conhecido o craque português.

Contudo, a argentina não é poupada a críticas, até por membros da família.

Ao jornal The Sun, Jesus Hernandez, tio de Georgina que terá ajudado na sua educação enquanto o pai da mesma estava preso por tráfico de drogas, enalteceu a ingratidão da sobrinha.

"Ela fez com que sentíssemos vergonha de nós mesmos ao achar-se melhor que nós, só porque não vivemos com os mesmo luxos que ela", referiu. "Nunca lhe pedi nada. Só ligou uma ou duas vezes desde que se soube que estava a namorar com o Ronaldo", admite.

Também a meia irmã da modelo, Patrícia Rodriguez, fez declarações à publicação: "No aniversário do meu filho perguntei-lhe se podia pedir ao Cristiano para assinar uma camisola para o meu menino e ela disse que não - que não o ia incomodar porque estava de férias".

Recorde-se que a infância da companheira do craque português não foi a mais fácil. Georgina cresceu em Jaca, uma cidade no norte de Espanha. A mãe, de nacionalidade espanhola, Ana Maria Hernandez, conheceu o pai, argentino, Jorge, depois de ir viver para aquele país.

Contudo, Jorge foi detido um dia antes do 5º aniversário de Georgina por estar envolvido no tráfico de mais de 100 mil euros em cocaína para Espanha.

Entranto, Geo tornou-se bailarina, estudou inglês em Londres e trabalhou como ama em Bristol. Passou a ser modelo e regressou a Espanha, onde trabalhou numa loja da Gucci e conheceu Cristiano Ronaldo.