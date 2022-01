Número de internamentos por covid-19 volta a subir: Há mais de 2.200 pessoas nas enfermarias dos hospitais portugueses

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 45.569 novos casos de covid-19 e 30 mortes associadas à doença. O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo, revela que, desde o início da pandemia, Portugal soma já 2.221.825 infetados, dos quais 19.569 não resistiram.

A região do Norte voltou a ser a que mais novos casos contabilizou - 20.549. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 13.303, o Centro com 6.954, o Algarve com 1.716 e o Alentejo com 1.337. No arquipélago da Madeira há mais 1.005 infetados e no dos Açores mais 705.

Dos 30 óbitos reportados, 16 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 10 no Norte, dois no Centro, um no Alentejo e outro no Algarve.

Depois de uma descida ligeira, o número de internamentos voltou a aumentar. Há agora 2.219 pessoas infetadas a receber tratamento nos hospitais portugueses, mais 192 do que no último balanço. Destes, 160, menos 6 do que ontem, estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por outro lado, mais 10.571 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de recuperados desde o início da pandemia para 1.712.467.

Há agora 489.789 casos ativos no país, mais 34.968 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 478.883 contactos em vigilância.

A matriz de risco foi atualizada esta sexta-feira e só será modificada na segunda-feira. O país mantém-se na zona mais escura, com a incidência a aumentar e o índice de transmissibilidade (Rt) a descer ligeiramente. Portugal tem agora uma incidência de 4.731,3 casos de infeção por 100 mil habitantes. Na última atualização, feita na quarta-feira, a incidência era de 4490,9. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 4.674,0 e era de 4.437,4.

Já o Rt é agora de 1,10 tanto a nível nacional como apenas no continente. Na última atualização o Rt era de 1,11 a nível nacional e de 1,10 no continente.

Consulte aqui o boletim na íntegra.