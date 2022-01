Morreu o estilista francês Thierry Mugler

Morreu este domingo, aos 73 anos, o estilista francês Thierry Mugler.

A notícia foi confirmada pelo agente do estilista, Jean-Baptiste Rougeot, que revelou que Thierry Mugler morreu em Paris, de “morte natural”.

“É com imensa tristeza que damos conta do falecimento de Manfred Thierry Mugler”, lê-se numa publicação partilhada no Facebook.

Sublinhe-se que Thierry Mugler tinha anunciado recentemente novos projetos.

Nascido em 1948, em Estrasburgo, Thierry Mugler mudou-se para Paris aos 20 anos, lançando a primeira coleção em nome próprio em 1973.

O estilista, que foi conselheiro artístico de Beyoncé, vestiu também outras figuras conhecidas pelo grande público durante as últimas décadas, desde David Bowie, Cindy Crawford e Sharon Stone, a Katy Perry, Bella Hadid ou Kim Kardashian.