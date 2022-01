Consumo de energia elétrica caiu 1,1% em dezembro

O consumo de energia elétrica registou uma quebra de 1,1% no mês de dezembro, revelou esta segunda-feira a Adene – Agência para a Energia. E o gás natural (com exclusão do consumo nas centrais termoelétricas dedicadas e refinarias) seguiu a mesma tendência de descida em 4,8% e os produtos do petróleo, nomeadamente o gasóleo e gasolina aumentaram 17,0% e 18,3%, respetivamente.

Segundo as estimativas da Adene, no que diz respeito ao consumo de energia elétrica, no mesmo período, estima-se que o consumo no setor dos serviços e transportes tenha aumentado 9,5% e 4,1% respetivamente. Por outro lado, o consumo na indústria e no setor doméstico terá diminuído 4,4% e 7,6% respetivamente.

Já no caso do gás natural, a estimativa é que o consumo no setor dos serviços tenha aumentado 9,8%, tendo caído na indústria e no setor doméstico 7,1% e 3,6%, respetivamente. “A quebra no consumo da indústria estará relacionada com a redução do consumo das instalações de cogeração”, justifica a Adene.

No que diz respeito aos produtos do petróleo, o consumo de gasóleo agrícola subiu 7,5%, os transportes marítimos tiveram uma subida de 37,3%, enquanto o consumo de jet na aviação mantém a trajetória de recuperação dos meses anteriores, com um aumento de 72,8%. “Apesar do aumento significativo do consumo deste combustível face a 2020, o consumo ficou 24,6% abaixo do ocorrido em dezembro de 2019”, lê-se na nota.