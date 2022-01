Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin anunciam divórcio

A infanta Cristina e Iñaki Urdangarin anunciaram, oficialmente, a separação. Através de um comunicado oficial, enviado à EFE, o agora ex-casal revela que decidiu, “de comum acordo, interromper a relação conjugal”.

Sublinhe-se que a confirmação do divórcio surge pouco dias depois de Iñaki Urdangarin ter sido visto de mãos dadas com outra mulher, mas os rumores de uma possível separação já corriam há vários anos. Além disso, a irmã do rei Felipe VI e o ex-duque de Palma já viviam separados há algum tempo.

Ambos garantem que o compromisso em relação aos quatro filhos que têm em comum “permanece intacto” e pedem respeito e privacidade pela família após o fim do casamento de 24 anos.

Já o novo amor de Iñaki Urdangarin é uma colega de trabalho, identificada como Ainhoa Armentia, e é advogada.