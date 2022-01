PAN não faz acordos nem dá a mão a Governo do PSD com apoio parlamentar do Chega

Em causa está o facto de o líder do PSD ter rejeitado incluir o Chega num futuro Governo, não afastando, contudo, a ajuda parlamentar do partido liderado por André Ventura.





O PAN fechou a porta a um eventual Governo do PSD que conte com o apoio parlamentar do Chega.

Em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira, depois de uma visita a uma escola em Braga, a líder do PAN, Inês Sousa Real, foi clara. “Qualquer coligação que tenha uma força populista antidemocrática não contará com o apoio do PAN”, disse.

“O PAN tem deixado muito claro que tem uma linha vermelha: não fazemos acordos nem damos a mão a quem tem uma agenda populista antidemocrática e que não respeita os mais basilares direitos humanos”, acrescentou, lamentando “profundamente” que a “maior força da oposição não tenha a consciência de que um Estado social de direito não dá as mãos ao populismo antidemocrático”.

Sublinhe-se que, em entrevista à RTP, o líder do PSD, Rui Rio rejeitou incluir o chega num futuro Governo. Contudo, não afastou a ajuda parlamentar do partido.

“Não estou a dizer que não aceito os votos dos deputados que o Chega possa eleger. O Chega terá de dizer se deixa passar o Governo PSD se for minoritário ou se ajuda a esquerda a deitar o Governo do PSD abaixo”, afirmou, referindo ainda que não irá tomar a iniciativa de falar com o líder do Chega, mas que o fará com o CDS-PP e a IL.