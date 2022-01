Covid-19. Portugal é o quinto país do mundo e quarto da UE com mais novos casos diários

Portugal é atualmente o quinto país do mundo com maior número de novos casos diários do novo coronavírus, estando em quarto lugar quando analisamos apenas o contexto da União Europeia. Os dados são da plataforma estatística Our World in Data.

Segundo a informação esta segunda-feira atualizada, o estado-membro com maior média de novos contágios por milhão de habitantes a sete dias é a Dinamarca, com 6.550, seguida de França, com 5.340, da Eslovénia, com 4.810, e de Portugal, com uma média de 4.730 casos, quando na segunda-feira passada estava com 3.440.

A nível mundial - e considerando apenas os países e territórios com mais de um milhão de habitantes -, tal como acontecia na semana passada, no topo da lista está Israel, com uma média diária de 6.750 novos casos, seguido da Dinamarca, França, Eslovénia e Portugal.

A média europeia neste indicador subiu esta semana de 2.130 novos casos diários para 2.570, enquanto a mundial subiu de 372 para 417.

Quanto à média de mortes diárias atribuídas à covid-19, subiu esta semana de 2,67 para 3,74, ligeiramente abaixo da média europeia, que esta semana desceu de 3,98 para 3,79.

O estado-membro com maior média de mortes diárias a sete dias é a Bulgária, com 11,9, seguida da Croácia, com 10,1, da Eslováquia, da Grécia e da Hungria.

A nível mundial, é a Bósnia-Herzegovina que ocupa o segundo lugar, com 10,6.

A covid-19 provocou pelo menos 5,58 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.569 pessoas e foram contabilizados 2.221.825 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.