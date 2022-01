A técnica militar que o pode ajudar a adormecer em dois minutos

"Esta técnica foi desenvolvida no exército para permitir aos militares adormecer a qualquer hora, em qualquer lado, mesmo num campo de batalha, onde o ambiente é extremamente desconfortável e barulhento", explicou um guru fitness na rede social TikTok.





Se é o tipo de pessoa que tem dificuldades em adormecer, pode estar aqui a solução para o problema. A técnica foi partilhada na rede scial TikTok pelo guru fitness Justin Agustin.

"Esta técnica foi desenvolvida no exército para permitir aos militares adormecer a qualquer hora, em qualquer lado, mesmo num campo de batalha, onde o ambiente é extremamente desconfortável e barulhento", começou por dizer.

"De acordo com a minha pesquisa, esta técnica foi desenvolvida especialmente para pilotos de guerra, que precisam de ter os reflexos e o foco a 100%, algo que, como todos sabemos, diminiui com a falta de sono", explicou.

Para começar, é necessário respirar profundamente e relaxar todas as partes do corpo, desde a cabeça até aos dedos dos pés. "Começa por relaxar os músculos da testa", referiu Justin. "Relaxa os olhos, as bochechas, os maxilares e concentra-te na respiração. Agora relaxa o pescoço e os ombros".

O guru afirma depois que é necessário certificar-se de que os ombros não estão tensos: "Baixa-os o máximo que puderes e coloca os braços ao lado do corpo, incluindo as mãos e os dedos. Enquanto fazes isto, imagina uma sensação quente a ir desde a cabeça até à ponta dos dedos, antes de ir desde o coração até aos pés".

E continua: "Agora, inspira fundo e expira, relaxando o peito, o estômago, até às coxas, aos joelhos, às pernas e aos pés".

Durante esta técnica é importante tentar "limpar" a cabeça de qualquer pensamento ou stress.

Para tal, Justin explica que se pode pensar em dois cenários: "Um, estás deitado numa canoa, um lago calmo com mais nada sem ser um céu azul por cima; Dois, estás deitado numa cama de rede de veludo num quarto completamente escuro".

Se a este ponto se sentir a ficar distraido, o guru sugere que repita a frase "Não penses" durante dez segundos, acrescentando que a técnica é suposto ser praticada todas as noites durante seis semanas.

Nos comentários do vídeo foram várias as pessoas que deram feedback positivo à técnica: "Eu sou militar e ensinaram-nos isto. Além disso, uma professora de psicologia minha também também nos ensinou, sem dúvida que funciona", disse uma utilizadora.

"O meu médico ensinou-me esta técnica quando eu tinha insónias devido ao síndrome pós-traumático. Acreditem em mim, funciona a 100%".