Tiroteio em universidade alemã faz quatro feridos. Atirador morreu

Não são ainda conhecidas as motivações do atacante.





Quatro pessoas ficaram feridas, esta segunda-feira, num tiroteio na Universidade de Heidelberg, no sul da Alemanha. O atirador morreu, confirmaram as autoridades alemãs.

A Polícia de Mannheim indicou numa atualização, publicada na rede social Twitter ao início desta tarde, que se presume que o atacante atuou sozinho, não revelando mais informações sobre as circunstâncias exatas da morte ou sobre as motivações para o ataque.

De acordo com a Reuters, o suspeito, cuja identidade ainda não foi revelada, ter-se-á suicidado.

Do tiroteio, que ocorreu num anfiteatro do campus universitário, resultaram "quatro feridos, alguns com ferimentos graves", revelaram as autoridades locais na mesma atualização.

Para o local foram destacadas várias forças policiais e meios de socorro, tendo a área sido vedada, sendo que a polícia informa agora já não haver qualquer perigo.