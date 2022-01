24 de janeiro 2022

"Esta não é daquelas promessas que os políticos fazem nestas alturas", diz 'Chicão' sobre vale-farmácia

"Eu hoje estou a promover uma proposta do nosso compromisso eleitoral, é o vale-farmácia. Um cartão que paga todas as despesas na farmácia aos idosos com mais de 65 anos com as pensões mais baixas, todos os remédios ficam pagos”, declarou.