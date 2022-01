Detido por atropelar mortalmente homem que estava a esfaquear mulher na via pública

Um homem de 26 anos foi detido, na segunda-feira, em Londres por suspeitas de homicídio após, alegadamente, ter atropelado um outro homem que havia esfaqueado uma mulher na via pública. O incidente ocorreu pelas 9h de ontem, em Maida Vale.

De acordo com uma testemunha citada pela Sky News, o agressor começou a atacar a mulher e os confrontos arrastaram-se para a estrada, onde ambos acabaram por ser atropelados. As pessoas no local tentaram intervir contudo, a mulher de 43 anos, acabou por morrer devido aos ferimentos causados pelo agressor.

Ao Independent, outra testemunha revelou que a mulher foi esfaqueada cerca de 10 vezes. “Ouvi alguém a gritar por ajuda. Saí de casa e vejo uma mulher no chão e um homem com uma faca. Vi-o a esfaqueá-la três ou quatro vezes com a faca no pescoço. Abordei-o e ele ameaçou-me com a faca”, contou.

O agressor terá continuado a esfaquear a mulher até um “homem num carro azul o tentou parar ao atropelá-lo”. “O ‘tipo’ com a faca morreu. O condutor tentou salvar a rapariga”, acrescentou.

De acordo com as autoridades, a mulher conhecia o agressor mas, sobre o condutor do carro, que atropelou fatalmente o agressor, a Polícia Metropolitana de Londres revelou que não há nada que o ligue às pessoas que morreram no local.

“Este foi um incidente terrível que aconteceu em plena luz do dia numa movimentada rua de Londres. Parece também que várias pessoas tentaram de forma corajosa intervir para impedir o ataque. Um homem foi preso em relação ao caso; não temos conhecimento de quaisquer ligações entre este homem e os dois mortos. Também posso confirmar que não estamos à procura de mais ninguém ligado a este incidente”, afirmou o detetive Jim Eastwood.