Taylor Swift acusada de não escrever as suas próprias canções

Eclodiu mais um momento tenso entre Taylor Swift e um cantor da esfera musical dos Estados Unidos. Agora foi a vez do músico Damon Albarn de afirmar, numa entrevista ao Los Angeles Times, que Taylor Swift, conhecida por ser a compositora das suas músicas e como uma das melhores da sua geração, "não escreve as suas próprias canções".

Segundo o site Page Six, Damon Albarn, vocalista da banda Blur, disse ao jornal norte-americano que co-escrever canções "não conta" como total autoria das mesmas.

Taylor Swift não se conteve com tal alegação e respondeu ao cantor na rede social Twitter, esta segunda-feira. "Eu era uma grande fã tua até ver isto". "Eu escrevo TODAS as minhas próprias canções. A tua afirmação é completamente falsa e muito prejudicial. Não tens de gostar das minhas canções, mas é realmente fodido tentar desacreditar a minha escrita", apontou a cantora.

Damon Albarn, vencedor de um Grammy, não deixou a cantora sem uma resposta, ao atirar: "P.S: Escrevi este tweet sozinho, caso estivesses a pensar".

De acordo com o Page Six, na entrevista com o crítico de música pop Mikael Wood, Damon Albarn disse que saber "o que é co-escrever", salientando as diferenças entre a co-escrita e a escrita. "Não estou a odiar ninguém, estou apenas a dizer que há uma grande diferença entre um compositor e um co-escritor que co-escreve. Não significa que o resultado não possa ser realmente grande... Suponho que sou um tradicionalista nesse sentido", sublinhou o cantor de 53 anos.

Albarn também sublinhou que prefere as canções de Billie Eilish às de Taylor Swift porque são "mais escuras" e "menos otimista sem fim".

A comunidade de fãs da cantora não ficou indiferente com estas alegações do músico. Nas redes sociais, os fãs de Taylor afirmaram que a artista escreveu todas as músicas do álbum "Speak Now", lançado em 2010, quando tinha 19 anos.