Princesa Charlene do Mónaco faz hoje 44 anos e comemora data com memórias únicas

A princesa Charlene do Mónaco celebra, esta terça-feira, o 44.º aniversário e decidiu assinalar o momento com uma publicação nas redes sociais.

A mulher do príncipe Alberto do Mónaco partilhou um vídeo produzido pela Fundação Princesa Charlene, onde mostram memórias da sua infância e imagens que marcam o seu percurso na família real do Mónaco.

Recentemente, foi noticiado que a princesa Charlene e o príncipe Alberto do Mónaco terão passado, alegadamente, a sua lua-de-mel separados, hospedados em diferentes resorts. Segundo a imprensa, a ex-nadadora olímpica terá tentado fugir do Mónaco três vezes, antes de se casar com o Príncipe Alberto em julho. A terceira tentativa de fuga ocorreu apenas dois dias antes do casamento.