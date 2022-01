Colisão de autocarro contra loja em Londres provoca 19 feridos

Dezanove pessoas, incluindo crianças, ficaram, na manhã desta terça-feira, feridas depois de um autocarro com dois andares colidir com uma loja em Highams Park, Londres.

Cinco dos três feridos - três crianças e dois adultos - foram transportados para o local, sendo que, os restantes receberam tratamento médico no local.

Segundo a Brigada de Bombeiros de Londres, o condutor do autocarro ficou preso e foi necessária uma equipa de desencarceramento para que pudesse ser levado para o hospital.

“As equipas deixaram o local seguro e realizaram uma busca ao prédio para garantir que não houvesse outras vítimas presas”, afirmou o comandante Dave Hill.

Na rede social Twitter, o presidente da Câmara Municipal de Londres, Sadiq Khan, afirmou ter tido conhecimento do acidente e deixou uma palavra de apoio a "todos os afetados por este terrível incidente".

I’ve received reports this morning of a bus crashing into a building in Highams Park in Waltham Forest. Emergency services are currently on the scene—we will share more information as soon as we have it. My thoughts are with everyone affected by this terrible incident. https://t.co/Rq4MhlggHF