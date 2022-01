Regresso da 'geringonça'? "O PS já está disponível para dar aquilo que não estava disponível há dois meses?", questiona Rio

Disponibilidade de Costa para negociar com o BE é, segundo o líder do PSD, mais um dos "ziguezagues" do secretário-geral do PS. "O doutor António Costa não deu, não cedeu, por isso é que estamos em eleições", lembrou.





Rui Rio disse, esta terça-feira, que “os portugueses não vão perceber” um eventual regresso da 'geringonça' apenas alguns meses depois de o Orçamento do Estado ter sido chumbado devido à falta de entendimento do PS com o BE e o PCP, levando, consequentemente, à realização de eleições legislativas antecipadas.

Em declarações aos jornalistas em Beja, durante uma ação de campanha, o líder do PSD classificou o facto de António Costa mostrar abertura para dialogar com o BE como um dos seus “ziguezagues”.

“Eu não sei como é que conseguem reerguer a 'geringonça' na exata medida em que o BE e o PCP fizeram determinadas reivindicações para aprovar o Orçamento de 2022”, disse.

“O doutor António Costa não deu, não cedeu, por isso é que estamos em eleições (…) E agora em fim de fevereiro ou em março o PS já está disponível para dar aquilo que não estava disponível há dois meses?”, questionou.

“Mas então, se era para dar, tinha dado há dois meses e não andávamos em eleições e a criar esta instabilidade, com o BE e o PCP a dizer que a culpa é dele e ele a dizer que a culpa é do BE e do PCP. Se isso vier a acontecer, eu acho que os portugueses não vão perceber”, considerou.