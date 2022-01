PSP salva homem que caiu inanimado na plataforma dos comboios no Cais do Sodré

Um homem de 36 anos foi salvo pelo Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão de Segurança a Transportes Públicos, na freguesia da Misericórdia, no dia 14 de janeiro, pelas 09h30, após ter caído "inanimado no solo da plataforma" da estação da CP do Cais do Sodré.

Em comunicado, a autoridade revela que os agentes em missão de serviço no referido local "foram abordados por um cidadão", a "comunicar que se estaria a sentir mal e com fortes dores no peito". Nesse mesmo instante, o homem terá caído "ao chão inconsciente e inanimado".

Um dos polícias contactou o 112, "a fim de ser enviada uma ambulância para o local".

Durante algum tempo, até à chegada desta, os agentes, "com auxílio de uma profissional de saúde que passava no local, iniciaram as manobras de suporte básico de vida, das quais resultou uma ligeira recuperação dos sentidos da vítima, momento em que foi possível obter o código de desbloqueio do seu telemóvel, a fim de se contactar um familiar mais próximo", é ainda referido na nota.

Após falarem com sua companheira, esta informou que a vítima "sofria de problemas cardíacos". O homem foi colocado em posição lateral de segurança, até à chegada dos profissionais de saúde e acabou por ser transportado para o Hospital de São José. Ali deu entrada pelas 10h20, "ficando em observação".

"Com esta pronta ação policial", destaca o Comando Metropolitano de Lisboa, a autoridade "terá contribuído para o salvamento de uma vida".