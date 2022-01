GNR persegue homem que fugiu após ordem para parar e encontra recluso evadido da cadeia no veículo

A GNR deteve, no passado dia 22 de janeiro, no concelho de São João da Madeira, um homem, de 69 anos, por condução perigosa, e outro, de 54 anos, que estava foragido do estabelecimento prisional de Paços de Ferreira.

Em comunicado, esta terça-feira, a força de segurança explica que, no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da GNR “deram ordem de paragem a um veículo que circulava na via pública”. Uma vez que o condutor “não obedeceu”, iniciando a fuga e “colocando em perigo os outros utentes da via”, os militares seguiram-no e acabaram por detê-lo, por condução perigosa, quando o conseguiram abordar.

No seguimento da ação, os militares verificaram que, no interior da viatura, se encontrava um homem de 54 anos. “Após diligências policiais, foi possível verificar que sobre o homem pendia um mandado de detenção por se encontrar foragido, desde o dia 29 de dezembro, do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, onde cumpria pena pelo crime de tráfico de estupefacientes”, informa a mesma nota.

O foragido foi de imediato detido e conduzido ao Estabelecimento Prisional, indica a GNR.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.