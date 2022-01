Jovem de 20 anos apanhado com arma de fogo carregada no carro

Um jovem de 20 anos foi detido pelo Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), através da 5.ª Divisão Policial, pelas 01h45 de domingo, na freguesia do Areeiro, por ser suspeito da prática do crime de posse de arma proibida.

Uma nota enviada às redações refere que os agentes que se encontravam em "serviço de patrulhamento preventivo, visualizaram uma viatura cujo condutor circulava com a cara tapada por uma gola e um capuz", e, por este facto, "procederam à fiscalização da viatura que tinha no seu interior mais dois indivíduos".

Durante a fiscalização, a autoridade apercebeu-se de que "o passageiro do banco de trás estava a tentar dissimular algum objeto por baixo do banco", o que levantou fortes suspeitas. Em seguida, a PSP constatou que o homem tinha "na sua posse munições de calibre 6.35mm".

Já "quando indivíduo saiu da viatura, foi possível visualizar que se encontrava por baixo do banco do pendura uma arma de fogo, carregada e com o sistema de percussão armado".

Neste âmbito, foram então apreendidas a arma de fogo - da marca BBM Mod 315 Auto, sem número de série percetível - e oito munições de calibre 6.35mm.