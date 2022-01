Baixas por covid-19 sobem mais de oito vezes em janeiro face a dezembro

Até ao dia 24 de janeiro, foram processados um total de 187 mil subsídios por doença covid-19, que compara com 23,2 mil em dezembro.





As baixas por covid-19 processadas em janeiro dispararam 706% face a dezembro, para 187 mil, segundo os dados avançados esta terça-feira pelo Ministério do Trabalho solicitados pela Lusa.

Até ao dia 24, foram processados um total de 187 mil subsídios por doença covid-19, que compara com 23,2 mil em dezembro, ou seja, o equivalente a um aumento superior a oito vezes. Foram pagos 44,3 milhões de euros em baixas por covid-19 em janeiro, valor que compara com 6,7 milhões de euros em dezembro.

A Segurança Social processou ainda 169 mil subsídios por isolamento profilático, um número superior em mais de 11 vezes ao verificado em dezembro, quando se registaram 15 mil baixas deste género.

Em janeiro o montante em subsídios de isolamento profilático ascendeu aos 37,4 milhões de euros, quando em dezembro o valor foi de 4 milhões de euros. Também o número de subsídios de isolamento profilático por assistência a filho ou neto disparou de 18,7 mil em dezembro para 32,9 mil em janeiro, tendo sido pagos 4 milhões de euros e 7,8 milhões de euros, respetivamente.

Note-se que estes dados refletem a evolução da pandemia no país, considerando que os casos ativos totalizaram na segunda-feira 509.628 quando no início do mês eram de cerca de 213 mil.