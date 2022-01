Quase 4,5 milhões já receberam dose de reforço

Quase 4,5 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19, cerca de 70 mil das quais na segunda-feira.

De acordo com o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), 4.483.244 pessoas já foram vacinadas com o reforço da imunização contra o SARS-CoV-2, entre as quais 607.715 idosos com 80 ou mais anos, que representam 92% deste grupo etário.

Segundo os dados da DGS, a dose de reforço foi também administrada a 906.956 idosos da faixa entre os 70 e 79 anos (94%), assim como a 1.092.132 pessoas entre os 60 e os 69 anos (87%).

A percentagem de vacinação por grupos etários baixa para os 69% nas pessoas entre os 50 e os 59 anos, com 974.759 vacinadas com o reforço.

Há também 8.779.622 pessoas com vacinação primária completa.