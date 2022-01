Centro Hospitalar Lisboa Central mais do que duplicou internamentos covid num mês

O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC), que inclui os hospitais de São José, Capuchos, Santa Marta, Curry Cabral, Estefânia e a Maternidade Alfredo da Costa, mais do que duplicou os internamentos covid num mês, tendo neste momento 170 doentes internados -- 20 dos quais em pediatria --, número que está longe dos 285 de há um ano.

De acordo com os dados divulgados pelo CHULC à Lusa, até às 15h desta terça-feira estavam internados 170 doentes, dos quais 162 em enfermaria (20 em pediatria) e oito em cuidados intensivos. Há um ano, o CHULC registava 285 internamentos e há um mês, por altura do Natal, eram 84.

Segundo o CHULC, os dados referentes ao passado dia 21 também indicavam que cerca de metade dos doentes internados estavam positivos para o SARS-CoV-2, mas tinham sido internados por outras patologias.

A mesma realidade é espelhada no maior hospital do país, o Hospital Santa Maria, que triplicou desde o Natal o número de internados covid-19 e tem agora 115. Contudo, metade destes doentes foram internados por descompensações de outras doenças e para fazer cirurgias, só tendo percebido que estavam positivos na testagem feita antes do internamento.

Dos 115 doentes internados 16 estão em cuidados intensivos.