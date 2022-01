Homem acusado de matar a filha de 19 anos em atropelamento no Reino Unido

Um homem de 44 anos foi acusado de matar a filha, de 19 anos, em Norfolk, no Reino Unido. O homem será presente a tribunal esta quarta-feira.

De acordo com a SkyNews, o óbito foi confirmado no Hospital King's Lynn's Queen Elizabeth no domingo, depois de a jovem ter sido atropelada em Leete Way, West Winch.

A polícia avançou que foi chamada ao local devido a uma denúncia de distúrbios e de uma mulher ter sido atropelada por um carro.

A autópsia ao corpo revelou que Lauren Malt morreu na sequência de lesões na zona abdominal e no peito.

As autoridades terão recebido o alerta por volta das 7h30 e as primeiras diligências levaram a polícia a deter Niger Malt, o pai de Lauren, no hospital por suspeitas de homicídio, causado na sequência de condução perigosa e sob o efeito de álcool. O homem foi levado para o centro de investigação da polícia de King's Lynn e questionado por detetivas antes de ser acusado e de ficar sob custódia.

Ao DailyMail, uma vizinha da família afirma que ouviu "um estrondo", seguido do "som de um carro a arrancar a toda a velocidade", no dia do incidente.

"Saí à rua e perguntei o que tinha acontecido. Disseram-me que uma rapariga tinha sido colhida por um carro. Havia sinais de uma colisão na estrada, mas a jovem não estava lá", acrescentou.

Terá sido Nigel a levar a filha à unidade hospitalar, onde Lauren morreu, e este ficou sob custódia.