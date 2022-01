Autoridades procuram sexagenário desaparecido em Montalegre

As autoridades continuam as buscas por Manuel Martins, um homem de 64 anos que está desaparecido desde o final da tarde de segunda-feira. De acordo com informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real ao Notícias ao Minuto, o sexagenário é natural e residente em Linharelhos, em Montalegre.

Os Bombeiros de Salto fizeram um apelo nas redes sociais para que quem tivesse informações contactasse as autoridades.

"Manuel Gonçalves Martins, nascido em 09/12/1957, natural e residente em Linharelhos (Salto) está desaparecido desde o final da tarde de ontem. Pedimos a todos que possam ter alguma informação que contactem a Guarda Nacional Republicana, posto territorial de Montalegre, através do número de telefone 276 510 300. Neste momento, e desde a noite de ontem, as autoridades continuam as buscas pelo desaparecido!", lê-se na rede social Facebook.