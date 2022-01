Saiba quem são os youtubers mais bem pagos de 2021

Com mais de 10 mil milhões de visualizações e 47,2 milhões de euros arrecadados nos últimos doze meses, Jimmy Donaldson - conhecido no Youtube como MrBeast - foi o youtuber mais bem pago em 2021. No entanto, a lista da Forbes inclui mais personalidades, incluindo duas crianças com sete e dez anos.





MrBeast

O norte-americano Jimmy Donald – mais conhecido como MrBeast –, foi o produtor de conteúdos mais bem pago do YouTube em 2021, segundo um ranking realizado pela revista Forbes. Tendo obtido mais de 10 mil milhões de visualizações na plataforma, o jovem conseguiu faturar a quantia de 54 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 47 milhões de euros. Donaldson começou a publicar vídeos no início de 2012, aos 13 anos, sob o pseudónimo de ‘MrBeast6000’, dedicando-se ao gaming e a vídeos através dos quais calculava a riqueza dos youtubers mais conhecidos.

Jake Paul

Tendo completado 25 anos no passado dia 17 de janeiro, o pugilista Jake Paul tem motivos para celebrar: no ano passado, ganhou 45 milhões de dólares, isto é, cerca de 39,6 milhões de euros. Importa referir que o jovem, inicialmente, alcançou a fama na plataforma Vine, que acabaria por ser banida. Antes disso, havia interpretado o papel de Dirk Mann na série do Disney Channel Bizaardvark por duas temporadas. Há vários anos que Jake tem vindo a ser alvo de controvérsia, pois não se inibe e partilha vídeos onde se percebe que está a realizar acrobacias arriscadas e outros em que apresenta um comportamento sexualmente sugestivo.

Markiplier

O youtuber Markiplier faturou 38 milhões de dólares, cerca de 33,4 milhões de euros, nos últimos doze meses. Aos 32 anos, é conhecido por se dedicar aos jogos indie e de terror, incluindo a série Five Nights at Freddy’s ou Amnesia: The Dark Descent. Para além disto, o criador Mark Edward Fischbach faz transmissões ao vivo durante as quais ele joga enquanto faz campanhas de angariação de fundos e recolhe donativos para várias instituições de caridade, incluindo o Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, a Depression and Bipolar Support Alliance e a Best Friends Animal Society.

Rhett e Link

Rhett e Link, os youtubers que obtiveram 30 milhões de dólares - cerca de 26,4 milhões de euros - ocuparam um lugar de destaque, sendo que a história dos youtubers começou a 4 de setembro de 1984. Nessa data, Rhett James McLaughlin e Charles Lincoln “Link” Neal III iniciaram o primeiro ano do ensino básico na Harnett County at Buies Creek Elementary School, em Buies Creek, no estado norte-americano da Carolina do Norte. Em 1996, tornaram-se colegas de quarto na North Carolina State University, onde Link estudou engenharia industrial e Rhett se dedicou à engenharia civil.

Unspeakable

Nathan Graham, de 24 anos - nasceu em Houston, no Texas -, tornou-se conhecido por jogar Minecraft, sendo que vendeu os direitos dos seus vídeos antigos à empresa Spotter no ano passado. Por isso, em 2021, o jovem chegou aos 28,5 milhões de dólares de faturação, aproximadamente 25 milhões de euros. Nathan começou a sua carreira em novembro de 2012 e obteve um alcance considerável quando fez o vídeo “TOP 20 MODS MINECRAFT!”, pois este foi visto mais de meio milhão de vezes. O rapaz decidiu estudar apenas até finalizar o Ensino Secundário e abriu uma loja de merchandising quando terminou o percurso académico.

Nastya

Apesar de MrBeast encabeçar a lista, é possível dizer que a pequena Nastya foi a sensação do ano. Depois de ter emigrado da Rússia com os pais, a menina de sete anos alcançou 87,5 milhões de subscritores no seu canal, espaço onde dá a conhecer o seu quotidiano. Graças a isto - por exemplo, um dos vídeos mais vistos é aquele em que decora bolos de Halloween com os amigos -, já faturou 28 milhões de dólares (24,6 milhões de euros). Em 2021, a criança vendeu os direitos dos seus vídeos mais antigos à empresa Spotter, porém reservou os direitos daqueles que produziu posteriormente.

Ryan Kaji

Para além de Nastya constituir um fenómeno, também Ryan Kaji, de 10 anos, com 31 milhões de seguidores e 27 milhões de dólares ganhos (cerca de 23,7 milhões de euros), tem vindo a dar que falar nas redes sociais e nos órgãos de informação. No canal “Ryan’s World”, anteriormente designado de “Ryan ToysReview”, o menino costuma divulgar pelo menos um vídeo por dia. Contando com o auxílio dos pais e das irmãs gémeas, Ryan avalia brinquedos desde março de 2015 e influencia o sucesso dos mesmos. Na Toy Fair de 2018, em Nova Iorque, anunciou o lançamento da sua própria linha de brinquedos, criada em colaboração com a PocketWatch e a Bonkers Toys.

Dude perfect

No oitavo lugar da lista encontra-se o quinteto Dude Perfect (Coby Cotton, Cory Cotton, Garrett Hilbert, Cody Jones e Tyler Toneyse) com uma faturação de cerca de 20 milhões de dólares, portanto, 17,5 milhões de euros. Tendo sido colegas de quarto na Texas A&M University, os jovens criaram o canal em março de 2009 e lançaram o primeiro vídeo a 9 de abril do mesmo ano. O conteúdo destes consiste predominantemente em vídeos que retratam vários truques, estereótipos e acrobacias. O grupo também cria vídeos de “batalhas”, nas quais os membros competem uns contra os outros.

Logan Paul

Desde 2018 que o pugilista Jake Paul não entrava no top-10 da Forbes e o seu irmão, Logan Paul, que consta agora na lista dos 10 youtubers mais bem pagos, não tinha o seu nome na mesma desde 2017. Aos 26 anos, é conhecido por administrar o seu próprio canal no YouTube e, desde novembro de 2018, o podcast Impaulsive, tendo atualmente mais de 23 milhões de subscritores. No entanto, já havia apostado no Vine tal como o irmão, divulgando sketches nesta plataforma. Estudou engenharia industrial até ter decidido abandonar a Ohio University, em 2014, para se dedicar a 100 por cento ao YouTube, tendo ido viver com outras estrelas do Vine em Los Angeles.

Preston Arsement

No final desta lista está um jovem de 27 anos natural de Dallas, no Texas, sendo que gere vários canais especializados na demonstração e testes de videojogos. Graças a esta atividade, faturou 16 milhões de dólares - 14 milhões de euros - em 2021, apostando em vídeos de gaming dedicados aos jogos Minecraft, Fortnite, Roblox e Among Us. É casado com a youtuber Brianna Paige que, no canal BriannaPlayz, leva a cabo uma partilha de conteúdos muito semelhante à sua. Antes de ser persuadida a tentar criar conteúdo no YouTube, pelo companheiro, trabalhava como enfermeira no UT Southwestern Clements Hospital.