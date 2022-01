Melhoria da qualidade do ar no primeiro confinamento salvou 800 vidas, diz estudo

Mais de 800 vidas podem ter sido salvas em toda a Europa graças a uma melhor qualidade do ar na primeira fase de confinamento levado a cabo pela pandemia de covid-19, segundo uma análise da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres (London School of Hygiene & Tropical Medicine)

As medidas introduzidas para conter o aumento das infeções resultaram em muito menos carros e camiões nas estradas, o que teve o maior impacto na redução das mortes. A análise de 47 cidades europeias encontrou Paris, Londres, Barcelona e Milão entre as seis primeiras com o maior número de mortes evitadas.

O estudo observou que o encerramento de locais de trabalho e escolas em cidades europeias reduziu os níveis de poluição atmosférica através de menos tráfego e movimento, enquanto que os eventos públicos foram cancelados e as pessoas ficaram em casa. Isto levou a menos dióxido de azoto (NO2) poluindo o ar, tendo as cidades espanholas, francesas e italianas registado as maiores diminuições de NO2 de 50% a 60% durante o período.

"O encerramento durante a primeira vaga da pandemia de Covid-19 criou imensos custos sociais e sanitários. No entanto, ofereceu condições únicas para investigar os efeitos potenciais de políticas rigorosas para reduzir os níveis de poluição nas áreas urbanas”; disse Antonio Gasparrini, professor de bioestatística e epidemiologia no LSHTM e autor sénior do estudo.

Embora tenham sido encontradas fortes diminuições de NO2, houve uma menor queda nos níveis de partículas finas (PM2,5 e PM10), que também são produzidas por fontes naturais – tais como incêndios florestais e poeiras – e outras emissões.