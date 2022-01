China mantém Feira digital aberta a países de todo o mundo

A Feira Internacional do Comércio de Serviços da China (CIFTIS, na sigla em inglês) que decorreu em Pequim no final de 2021 atingiu um volume de transações superior ao da edição de 2020.

Sendo a maior mostra do comércio de serviços a nível mundial, a Feira proporcionou excelentes oportunidades para as empresas globais.

Ao mesmo tempo, proporcionou a demonstração de novas formas de comércio, designadamente o digital, o que constituiu um importante elemento para a resposta global à crise. Recorde-se que 2020 viu o comércio global de serviços diminuir quase 20 por cento devido ao impacto da pandemia, enquanto os serviços digitais contrariaram essa tendência, estando a tornar-se um novo motor para o desenvolvimento do comércio de serviços.

Para além do mais, a CIFTIS é uma plataforma aberta e inclusiva, ajudando os países em desenvolvimento a encontrar oportunidades de negócio para aliviar o desequilíbrio na recuperação económica global.

O sinal da determinação da China em se expandir e abrir na Feira, trouxe mais confiança na recuperação da economia mundial, que está a experimentar os ventos contrários do protecionismo e do unilateralismo. Na cerimónia de abertura da Feira, a China anunciou iniciativas para o desenvolvimento do comércio de serviços e para promover a recuperação e o crescimento da economia mundial. E reiterou a sua própria resposta para resolver os problemas que a economia mundial, o comércio internacional e o investimento enfrentam: insistir sempre na paz, no desenvolvimento, na cooperação e nas condições vantajosas para ambas as partes.

Embora a Feira tenha encerrado fisicamente, a China manteve uma mostra permanente online, persistindo na abertura e promovendo a cooperação de benefícios recíprocos com diversos países de todo o mundo.