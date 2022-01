Mulher encontra garrafa com mensagem escrita há 25 anos e conhece autora graças às redes sociais

A garrafa foi descoberta no verão de 2020 a 1.287 km de Gasvaer, no norte da Noruega, por Elena Andreassen Haga, que, através das redes sociais, conseguiu encontrar Joanna, a autora.





Uma mulher na Noruega encontrou uma garrafa que foi atirada ao mar há 25 anos com uma mensagem escrita por uma jovem rapariga, de Aberdeenshire, na Escócia. Depois de encontrar a carta, a norueguesa decidiu procurar pela autora nas redes sociais, que apenas abriu a mensagem um ano depois.

A autora da carta é Joanna Buchan, que na altura tinha oito anos e lançou a garrafa de um barco de pesca, em 1996, para um projeto escolar.

A garrafa foi descoberta no verão de 2020 a 1.287 km de Gasvaer, no norte da Noruega, por Elena Andreassen Haga, que, através das redes sociais, conseguiu encontrar Joanna. Elena, de 37 anos, disse à BBC Escócia que se notava claramente que algo estava no interior da garrafa.

Na carta, que se encontrava ainda em bom estado, a jovem rapariga revelou o seu amor por doces e ainda a sua aversão pelo sexo oposto. "A propósito, eu odeio rapazes", dizia Joanna Buchan.

Com uma bela caligrafia para a sua idade e dirigida para o eventual destinatário, Joanna ainda descreveu o seu cão de estimação e os projetos escolares.

Joanna tem agora 34 anos e é médica na Austrália. A jovem encontrou a mensagem de Elena, enviada em 2020, enquanto percorria a caixa de pedidos de mensagens do Facebook Messenger.

"Lembro-me vagamente de fazer uma mensagem numa garrafa na Escola de Peterhead que enviámos em 1996", disse a Joanna à BBC Escócia, ao reconhecer a sua caligrafia. "Quando a li, apenas morri a rir", afirmou.