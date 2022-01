39 pessoas desaparecidas em naufrágio ao largo da Florida

Pelo menos 39 pessoas foram dadas como desaparecidas há vários dias após uma embarcação que partiu das Bahamas, suspeita de ser usada para tráfico de pessoas, ter naufragado ao largo da costa da Florida.

Segundo uma publicação da agência de segurança marítima no Twitter, o alerta para a Guarda Costeira foi dado na terça-feira e as autoridades norte-americanas têm estado a realizar operações de busca pelos desaparecidos.

Um homem que foi resgatado depois da embarcação ter virado revelou que estava num grupo com outras 39 pessoas, que partiram desde a ilha de Bimini, nas Bahamas, na noite de sábado.

O barco terá virado devido ao mau tempo, sendo que nenhum dos ocupantes estava a utilizar coletes salva-vidas.

De acordo com a Guarda Costeira, este é um caso suspeito de tráfico de pessoas, e as autoridades estão a realizar buscas por via aérea e marítima, numa área de aproximadamente 218 quilómetros que se estende de Bimini até Fort Pierce, abrangendo as águas do Haiti, República Dominicana, Cuba e Bahamas.