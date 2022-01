Kim Jong-un leva a sua própria casa de banho para onde quer que vá. Saiba porquê

Kim Jong-un tem casas de banho privadas que ‘viajam’ consigo para todo o lado. Segundo várias fontes, citadas pelo The Mirror, o líder norte-coreano “não confia” nas casas de banho públicas e, por isso, tem instalações para fazer as suas necessidades fisiológicas embutidas em alguns dos seus carros.

As mesmas fontes alegam que os veículos foram modificados para que Kim Jong-un possa “proteger as suas fezes”, uma vez que contêm "informação sobre o seu estado de saúde". Além disso, todas as casas de banho do líder da Coreia do Norte são supervisionadas por guarda-costas e qualquer um que não respeite as regras pode ser condenado à morte.

“As casas de banho não estão apenas no comboio pessoal de Kim Jong-un, mas em qualquer carro no qual ele viaje e até mesmo em veículos especiais projetados para terrenos montanhosos ou com neve”, disse uma fonte.

“Existem ainda vários veículos dentro do comboio para que as pessoas não possam dizer em qual deles Kim está e há um carro separado que funciona como a sua casa de banho”, indicou.