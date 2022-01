Módulo de foguetão da Space X em rota de colisão com a lua

Uma parte do Falcon 9 poderá estar em rota de colisão com a Lua. O módulo superior deste foguetão da Space X, que foi originalmente lançado na Flórida, em fevereiro de 2015, ficou à deriva no espaço sem "combustível para regressar à Terra", ou " escapar à gravidade do sistema Terra-Lua". A colisão com o satélite natural poderá acontecer em março.

De acordo com Bill Gray, que escreve o Project Pluto, um software especializado na deteção de objetos próximos da Terra, o módulo superior do Falcon 9 irá "muito provavelmente" atingir o lado mais distante da Lua, perto do Equador, a 4 de março, cita o The Guardian.

O especialista acrescentou que o objeto "fez um sobrevoo lunar próximo a 5 de janeiro", mas vai causar "um certo impacto a 4 de março". De acordo com observadores do espaço, o foguetão, que pesa quatro toneladas, deverá colidir com a superfície da Lua a uma velocidade de 2,58km por segundo.

O local exato da colisão é incerto devido ao efeito imprevisível da luz solar sobre o foguetão e à "ambiguidade na medição dos períodos de rotação", que podem alterar ligeiramente a sua órbita.

Bill Gray referiu que eram necessárias mais observações para ter uma ideia mais precisa sobre a data e o local em que deverá acontecer a colisão. Relativamente a uma possibilidade de avistamento, a partir da Terra, do impacto da colisão, o especialista acredita que tal passará despercebido.