Leandro esclarece polémica com Nel Monteiro: "Sempre agradeci ao Nel, não vejo o porquê destas situações"

O cantor Leandro comentou, esta quarta-feira, as declarações feitas por Nel Monteiro acerca do início da sua carreira e que geraram polémica.

Recorde-se que as palavras de Nel Monteiro acerca do colega de profissão surgiram quando Leandro entrou no programa 'Big Brother Famosos', da TVI. Na primeira gala do formato, falou-se que Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha eram os “padrinhos” do início da carreira musical de Leandro e Nel Monteiro não gostou, referindo que é ele o verdadeiro “padrinho” do músico e apontando-lhe duras críticas, nomedamente falta de humildade. Já depois, em direto na CMTV, o músico acusou Leandro de ser “um mau pagador” por ter como prioridade agradecer àqueles “que nada fizeram por ele”, tal como o músico garante ter feito.

Esta quarta-feira, Leandro, que marcou presença no programa Goucha, da TVI, acabou por comentar o assunto e mostrou-se surpreendido pela polémica gerada em torno da questão. A “primeira vez que eu apareço na televisão nem sequer tinha Nel Monteiro. O Nel Monteiro é que me vê nesse programa depois e decide apadrinhar a minha carreira”, começou por explicar.

“Sempre agradeci ao Nel Monteiro, não vejo o porquê destas situações, são opções das pessoas. Não vejo o porquê desta situação, mas aceito, simplesmente isso”, completou.