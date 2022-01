Moedas garante que vai continuar a investir em ciclovias

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), garantiu esta quarta-feira que vai continuar a investir em ciclovias. Contudo, deixou a ressalva que tal implica avaliar a segurança, inclusive para encontrar “muito brevemente” uma alternativa para a ciclovia da Almirante Reis.

“Penso que a Avenida Almirante Reis merece que se olhe para ela do ponto de vista do longo prazo, reperfilar urbanisticamente a avenida, para valorizar toda aquela avenida que durante anos foi, de certa forma, abandonada, ou seja, nós temos uma Avenida da Liberdade extraordinária, temos todo o eixo que vai do Saldanha até Entrecampos e, depois, temos realmente aquela parte a seguir à Alameda que tem de ser repensada“, apontou o autarca.

Moedas afirmou, aliás, que a intenção é de “continuar um plano de ciclovias”, porque “é importante para a cidade”, mas isso implica avaliar a rede existente em termos de segurança, estando a CML a aguardar um estudo por parte do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

Comprometeu-se ainda em apresentar “muito brevemente” a proposta alternativa para a ciclovia da Avenida Almirante Reis.