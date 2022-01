Efemérides de 27 de Janeiro (2022)

No final da II Guerra Mundial, há 77 anos, o Exército Vermelho ocupou o campo de Auschwitz, na Polónia, começando o tratamento e libertação dos sobreviventes do extermínio nazi.





1606 Começou há 416 anos, em Inglaterra, o julgamento do activista católico Guy Fawkes (n.1570), autor do atentado contra o Parlamento para acabar com a maioria protestante, vindo a ser condenado à forca por traição.

1668 O infante D. Pedro (1648-1706), irmão de Afonso VI (1643-83), foi nomeado há 354 anos Regente e Herdeiro da Coroa, nas Cortes de Lisboa.

1763 O Brasil passou a ser governado por um vice-rei e a sua capital foi transferida há 259 anos de São Salvador da Baía para o Rio de Janeiro, por decisão de D. José e do marquês de Pombal.

1879 O inventor e empresário americano Thomas Edison registou há 143 anos a patente da lâmpada elétrica.

1919 No âmbito da chamada Monarquia do Norte, de Paiva Couceiro, travou-se há 103 anos, em Águeda, o Combate das Barreiras, que se considera ter-lhe posto termo.

1962 Foi estabelecido há 60 anos o acordo entre Portugal e a Índia para o repatriamento de cerca de três mil prisioneiros, que se renderam (para fúria de Salazar) quando da entrada das muito mais numerosas e bem armadas forças indianas em Goa, Damão e Diu.

1973 Os padres Telles Sampaio e Fernando Mendes, detidos pela PIDE-DGS por terem denunciado os massacres de Mucumbura, Moçambique, foram condenados há 49 anos pelo tribunal plenário a 5 de prisão. No mesmo dia, seriam assinados, em Paris, os acordos que puseram fim à Guerra de 12 anos do Vietname, com 58 mil soldados norte-americanos mortos, 300 mil feridos e 2500 dados como desaparecidos.

2006 Apresentação há 16 anos, no Governo de Sócrates, do Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa, Simplex.

2009 No mesmo dia da polémica primeira audição de Dias Loureiro na Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso BPN, há 13 anos, a PJ apreendeu documentos do BPP que indiciavam actuações suspeitas.

2010 Foi lançado há 12 anos, nos EUA, o iPad, icónico tablet da Apple.

2020 A China confirmou há 2 anos o primeiro morto por Coronavirus em Pequim.

2022 O 27 de janeiro foi escolhido para a celebração do Holocausto, por possuir um significado especial: foi a 27 de janeiro de 1945 que teve lugar a libertação do principal campo de concentração nazi, Auschwitz, localizado na Polônia, pelas tropas da União Soviética, e sendo a data adoptada pela ONU em 2005 espera-se hoje uma comunicação específica de Guterres. É também o dia Internacional do Vinho do Porto, Dia estabelecido em 2012 pelo Center for Wine Origins, uma instituição dos EUA, da qual o IVDP (Instituto dos Vinhos do Douro e Porto) faz parte.