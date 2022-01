Ex-estrela de One Direction Liam Payne forçado a adiar espetáculo por testar positivo à covid-19

Espetáculo Here's To The Future acontecerá a 12 de fevereiro.





A ex-estrela dos One Direction Liam Payne testou positivo à covid-19 e viu-se obrigado a adiar o seu estpetáculo Here's To The Future, que se realizaria no sábado, dia 29 de janeiro.

A revelação foi feita pelo artista na sua conta oficial de Twitter: "Pessoal, lamento anunciar que terei de adiar o próximo espetáculo Here's To The Future. Infelizmente tive covid-19 e não estarei preparado para vos dar o espetáculo que vocês merecem".

O Here's To The Future de Liam Payne fica adiado para o dia 12 de fevereiro.