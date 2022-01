"O que são eleições legislativas? O que cada partido defende?". Estas são algumas das dúvidas mais pesquisadas pelos portugueses

De acordo com os dados da Google Trends, os portugueses tem recorrido à internet para esclarecer todas as dúvidas antes de chegar o momento de 'cruzar' o partido que quer eleger para o próximo Governo. Iniciativa Liberal foi o partido mais pesquisado nos últimos sete dias, seguido pelo Chega e pelo PSD.





E já este domingo, dia 30 de janeiro, que Portugal irá eleger um novo Governo e até ao momento da decisão, os portugueses têm recorrido à internet para esclarecer todas as dúvidas que possam restar sobre os partidos e as eleições legislativas.

Segundo os dados do Google Trends divulgados esta quinta-feira, as cinco perguntas mais pesquisadas pelos portugueses nos últimos sete dias - entre 19 e 26 de janeiro - sobre as eleições antecipadas foram: "O que são as eleições legislativas", "O que cada partido defende em 2022", "Chega, o que defende", "O que são partidos políticos" e "Como funcionam as eleições legislativas".

Mesmo com a transmissão de debates na televisão, rádio e outros meios de comunicação, que permitiram conhecer melhor os candidatos e os seus projetos, os portugueses recorreram ao Google para "aceder a mais informação, comparar propostas e encontrar as respostas para as suas perguntas ou dúvidas sobre as eleições".

Já as perguntas "Como se forma um Governo", "Como saber o círculo eleitoral", "PSD, o que defende" são outras que os portugueses têm interesse em descobrir a resposta e que circularam muito no Google durante a última semana, comparativamente ao mesmo período da semana anterior.

Em relação à agenda política, covid-19, vacinas e saúde foram os temas mais pesquisados nos últimos sete dias, seguidos de pobreza, educação, habitação, impostos e meio ambiente.

Quanto ao interesse demonstrado por cada partido político, a Iniciativa Liberal foi a que ganhou mais atenção pelos portugueses, ao liderar as pesquisas com 26%. O Chega é o segundo partido mais pesquisado (22%), seguido pelo Partido Social Democrata (11%), Partido Socialista (10%), CDS - Partido Popular (10%), Bloco de Esquerda (8%), Coligação Democrática Unitária (6%), Livre (4%) e Pessoas-Animais-Natureza (3%).

De acordo com o Google Trends, "o interesse pelo Iniciativa Liberal é maior nas franjas do litoral ou próximas do litoral do que no interior".

Além disso, os portugueses fizeram questão de esclarecer as suas dúvidas quanto ao ato de votar. A pergunta mais colocada à Google foi "Onde votar", seguida de "Como saber onde votar", "Em quem votar 2022", "Como saber em quem votar" e ainda "Como antecipar o voto". De notar que nos úlitmos sete dias saber "quando é o voto antecipado" e o que "é o voto antecipado em mobilidade" ou como este funciona foram outras das perguntas mais pesquisadas.

No entanto, o Google Trends revela que "na lista de perguntas sobre votar, também surgiram perguntas como 'O que acontece se ninguém votar em Portugal?' e 'O que é preciso para votar pela primeira vez?'".