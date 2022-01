Coreia do Sul de Paulo Bento mais perto do Qatar depois de bater Líbano (1-0)

Paulo Bento e a seleção nacional da Coreia do Sul estão mais perto do Mundial do Qatar2022, após bater o Líbano por 1-0 em jogo de qualificação asiático.

Em visita ao Líbano, Cho Gue-Sung fez o primeiro e único golo da partida quando já passava um minuto do tempo de compensação da primeira parte.

O golo solitário foi o suficiente para que os sul-coreanos, que não puderam contar com o craque Son Heung-Min, que está lesionado, pudessem vencer o Líbano. A vitória significa que a Coreia do Sul pode até apurar-se já hoje para o Mundial de 2022, no Qatar. Para tal, bastará que os Emirados Árabes Unidos não vençam frente à Síria no jogo desta tarde, o que deixaria o emblema da Coreia do Sul a uns longínquos 10 pontos de vantagem (em caso de empate).

Já no caso da vitória dos Emirados Árabes Unidos, o emblema treinado por Paulo Bento ainda terá de se esforçar nos próximos três jogos da qualificação para o Mundial do Qatar2022 (Síria, a 1 de fevereiro, Irão, a 24 de março, e Emirados Árabes Unidos, a 29 de março).