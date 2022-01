Palácio Real afirma que Charlene do Mónaco está a recuperar a sua saúde

Charlene do Mónaco, que celebrou esta quarta-feira o 44.º aniversário, está a ser tratada fora do Mónaco, depois de ter sofrido uma profunda "exaustão, tanto emocional como física".





O palácio real atualizou, esta quinta-feira, as informações sobre o estado de saúde da princesa Charlene do Mónaco, que continua ausente da esfera pública, depois de ser internada por uma profunda "exaustão, tanto emocional como física".

Segundo a nota oficial, citada pela revista People, Charlene, que fez ontem 44 anos, está a recuperar bem. "A convalescença de Sua Alteza Real a princesa Charlene prossegue de forma satisfatória e muito animadora", aponta o comunicado.

Porém, "a sua recuperação, assim como o acompanhamento de sua higiene bucal, ainda precisa de várias semanas", e por isso, a princesa não poderá participar "infelizmente" no festival anual Sainte Devote.

"Juntamente com o seu marido, sua Alteza Real o príncipe Alberto II, está muito unida a todos os monegascos e residentes nestas celebrações. Assim que a sua saúde permitir, será com alegria que a princesa voltará a partilhar momentos de convívio com eles", realça ainda a nota, que ainda apela pelo respeito pela vida privada do príncipe e dos seus filhos durante este período mais sensível.

Charlene do Mónaco está a ser tratada fora do Mónaco, depois de ter sofrido uma profunda "exaustão, tanto emocional como física". Recorde-se que a princesa ficou gravamente doente, quando viajou para o seu país natal, na África do Sul, em maio do ano passado para um visita que seria breve, mas que acabou por se arrastar meses, uma vez que contraiu uma infeção de ouvidos, nariz e garganta, ficando internada e ainda submetida a várias cirurgias.

Quando regressou ao Mónaco, Charlene aparentava, segundo a mesma fonte, sinais de esgotamento emocional e físico e, em consulta com os seus médicos e familiares, decidiu procurar ajuda.