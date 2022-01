Sismo com magnitude de 4,1 sentido em Santo Tirso, Póvoa de Lanhoso e Ponte de Lima

O epicentro do sismo ocorreu a cerca de 35 quilómetros a sul-sudoeste do Cabo Finisterra, em Corunha, Espanha.





Santo Tirso, Póvoa de Lanhoso e Ponte de Lima sentiram, esta quinta-feira, a terra tremer devido um sismo com magnitude de 4,1 na escala de Richter, cujo epicentro ocorreu a cerca de 35 quilómetros a sul-sudoeste do Cabo Finisterra, em Corunha, Espanha.

O evento ocorreu às 14h44 e foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, indica a nota do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), citada pela agência Lusa.

A região que mais sentiu o sismo foi Santo Tirso, no Porto, ao registar uma "intensidade máxima III" na escala de Mercalli modificada. Já com menor intensidade, o sismo também atingiu Póvoa de Lanhoso, em Braga, e Ponte de Lima, em Viana do Castelo.

O IPMA nota que, "se a situação o justificar, serão emitidos novos comunicados".

De realçar que um sismo com magnitude entre 4,0 e 4,9 na escala de Richter é considerado "ligeiro", uma vez que a probabilidade de provocar danos é pequena.

A Escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição". Um nível III nesta escala corresponde a um evento "fraco", que pode ser "sentido dentro de casa". A sua "vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", esclarece o IPMA no seu site.