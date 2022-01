Jovens com 18 ou mais anos já podem agendar a dose de reforço contra a covid-19

Notícia atualizada às 17h55

Jovens com 18 ou mais anos, que tenham completado o esquema primário há cinco meses e não tenham estado infetados há menos de 5 meses, já podem fazer, a partir desta quinta-feira, o pedido de autoagendamento no site da Direção-Geral de Saúde (DGS) para a dose de reforço da vacina contra a covid-19.

As pessoas que receberam o fármaco da Janssen pode também usufruir da modalidade Casa Aberta. Basta apenas dirigir-se ao centro de vacinação mais próximo, "sem qualquer contacto ou agendamento prévio", para receber a dose de reforço, indica uma fonte dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

Segundo o relatório diário da vacinação hoje divulgado, Portugal já administrou mais de 4,6 doses de reforço contra o vírus. Nas últimas 24 horas, “foram registadas um total de 78.464 inoculações de vacinas contra a covid-19 (esquema primário completo e reforço) e contra a gripe”, sendo que 71.689 foram doses de reforço.

Em relação às faixas etárias, o grupo das pessoas entre 50 e os 59 anos verifica o crescimento mais significativo, com 1.000.213 cidadãos já vacinados com a dose de reforço: mais 12.896 do que no dia anterior.

Quanto à vacinação primária (duas doses), foram administradas mais 2.794 doses, o que perfaz um total de 8.785.077 vacinados contra a covid-19 no país. Já o número de crianças vacinadas não sofreu grandes alterações.