Por Nélson Mateus e Alice Vieira

Querida avó,

A terceira dose da vacina, ou o reforço como lhe chama, já cá canta. Não vejo a hora de voltarmos à dita normalidade. Mas a vida não pára! Temos que viver com esta realidade.

Hoje escrevo-te a bordo do Alfa Pendular a caminho do Porto, cidade que tanto gosto.

Sempre que vou ao Porto vou de comboio, um dos meus meios de transportes preferidos.

Entro na Gare do Oriente e em menos de 3 horas estou no centro da cidade invicta. Adoro.

Aproveito sempre para ler durante as viagens de comboio. Desta vez não foi exceção. Trouxe comigo o livro Não percas o comboio, da minha amiga Alexandra Sousa.

Há uns anos, a Alexandra publicou o livro O autocarro das oito e vinte, um livro que conta episódios verídicos vividos pela autora nos transportes públicos.

Os leitores gostaram tanto que a pressionaram a escrever um livro alusivo às suas viagens de comboio.

Porque a realidade supera sempre a ficção, ambos os livros relatam histórias verdadeiras mas que parecem surreais. Para quem costuma viajar de transportes públicos, ao ler estas histórias talvez recorde outras situações que já tenha assistido.

Por falar em comboios, temos estações e apeadeiros que são dignos de contemplar. Já para não falar das lindas viagens que podemos fazer. Adoro entrar no comboio no Rossio e sair no centro da magnífica Sintra. Ou entrar no Cais do Sodré e ir até Cascais, grande parte da viagem deliciado com as lindas vistas de mar. Também já fiz a belíssima viagem de comboio entre Régua e o Porto.

Quando for a Torres Novas, tua terra, ver se vou ao Entroncamento visitar o Museu do Comboio.

Lembro-me de ser criança e brincar com os comboios que me ofereciam ‘Uh! Uh! Pouca terra, pouca terra...’, era o que mais se ouvia durante a brincadeira.

Tu que adoras viajar de comboio também tem imensas histórias para partilhar.

Bjs

Querido neto,

A terceira dose da vacina, ou o reforço como lhe chama, já cá canta. Não vejo a hora de voltarmos à dita normalidade. Mas a vida não pára! Temos que viver com esta realidade.

Hoje escrevo-te a bordo do Alfa Pendular a caminho do Porto, cidade que tanto gosto.

Sempre que vou ao Porto vou de comboio, um dos meus meios de transportes preferidos.

Entro na Gare do Oriente e em menos de 3 horas estou no centro da cidade invicta. Adoro.

Aproveito sempre para ler durante as viagens de comboio. Desta vez não foi exceção. Trouxe comigo o livro Não percas o comboio, da minha amiga Alexandra Sousa.

Há uns anos, a Alexandra publicou o livro O autocarro das oito e vinte, um livro que conta episódios verídicos vividos pela autora nos transportes públicos.

Os leitores gostaram tanto que a pressionaram a escrever um livro alusivo às suas viagens de comboio.

Porque a realidade supera sempre a ficção, ambos os livros relatam histórias verdadeiras mas que parecem surreais. Para quem costuma viajar de transportes públicos, ao ler estas histórias talvez recorde outras situações que já tenha assistido.

Por falar em comboios, temos estações e apeadeiros que são dignos de contemplar. Já para não falar das lindas viagens que podemos fazer. Adoro entrar no comboio no Rossio e sair no centro da magnífica Sintra. Ou entrar no Cais do Sodré e ir até Cascais, grande parte da viagem deliciado com as lindas vistas de mar. Também já fiz a belíssima viagem de comboio entre Régua e o Porto.

Quando for a Torres Novas, tua terra, ver se vou ao Entroncamento visitar o Museu do Comboio.

Lembro-me de ser criança e brincar com os comboios que me ofereciam ‘Uh! Uh! Pouca terra, pouca terra...’, era o que mais se ouvia durante a brincadeira.

Tu que adoras viajar de comboio também tem imensas histórias para partilhar.

Bjs