Helena Matos: "Temos que ter sempre muito cuidado com os filhos dos outros"

Helena Matos, jornalista, fala sobre política. Helena Matos, jornalista, fala sobre jornalismo. Helena Matos, jornalista, ataca ferozmente a ideologia de género. Helena Matos, jornalista, critica os histerismos da covid-19. Helena Matos, jornalista, fala sobre o que é o Homem. Tudo isto nesta entrevista. E tudo isto a Helena Matos jornalista, uma vez que quando se tenta colar-lhe o papel de historiadora ela rejeita-o liminarmente. «Sou jornalista, não sou historiadora», disse-nos, na sua casa, onde simpaticamente nos recebeu junto de uma lareira cujo fogo não se distinguiu das palavras que lhe saíam pela boca.

É que Helena Matos é feroz. E tem pensamentos ferozes. Os tais que, em algumas academias europeias, já causam algum zunzum: «Nós somos Beethoven e Homero», afirma. Mune-se do seu conhecimento histórico para fazer pontes entre o passado e o presente, notando que as ideologias mais radicais do Maio de 68 são parentes das que hoje tentam entrar nas casas de banho das escolas dos nossos filhos. Dos nossos e, sobretudo, dos outros, uma vez que «temos que ter sempre muito cuidado» com os dos outros. Atira-se violentamente às medidas sanitárias impostas pela covid-19, notando que o discurso de ‘culpa’ que hoje se propaga não é diferente do eco das «orações do ‘Eu, pecador, me confesso’».

Não abomina a possibilidade de castração química de pedófilos e violadores. Nota, apenas, do seu jeito destemido, que «gostaria de perceber melhor». Quanto à política, espera uma vitória do PS no domingo, mas por pouco. Mesmo que o PSD perca, o derrotado, esse, será sempre Marcelo. Encontra em Sócrates a esquina histórica na qual o PS perdeu a «ética e sentido de responsabilidade política». Acha que se Eduardo Cabrita estivesse num governo do PSD teria caído com mais facilidade, encontrando nas «redações com coração de esquerda» uma das razões pelas quais tal não aconteceu.

É nos «nãos» que encontra a liberdade. Considera que temo-los dito pouco. Com ou sem razão, fica claro nesta entrevista que se há algo a que Helena Matos não diga não é a pensar: e a pensar, sempre, em liberdade.

Estamos em véspera de eleições. Vemos uma aproximação do PSD ao PS. Quem vence e quem perde?

Quem perde é a figura do Presidente da República, que nos trouxe para esta crise de uma forma muito leviana ao ter logo dito que viríamos para eleições e ao não ter exigido, em 2019, um acordo escrito aos partidos que celebravam aquela solução governativa. Quanto ao Orçamento do Estado, penso que o BE e o PCP fizeram bluff: disseram-se disponíveis para ir a eleições, mas é claro que não as queriam. O Presidente também resolveu logo anunciar que também iria para eleições achando que assim não se iria para eleições. Claro que havia outro protagonista nesta história que achava que poderia ganhar alguma coisa indo para eleições, que era António Costa. Creio que quando começou a campanha eleitoral teve uma surpresa, que foi perceber duas coisas: que o país não estava bem como ele imaginava - quando começa o contacto com a realidade é diferente do país narrado pelo Governo do PS - e que os seus antigos parceiros de coligação agora estavam como adversários. A campanha de modo algum poderia reproduzir o quadro de 2019. Antes pelo contrário, remonta a umas eleições como as de 2015. Esta campanha eleitoral tem sido particularmente dura para o PS e para António Costa, que nem acho sequer que seja um bom político em campanha eleitoral.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do Nascer do SOL. Já pode receber o jornal em sua casa. Saiba como aqui.