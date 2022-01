Eduardo Catroga: "Temos de criar condições para crescer, pelo menos, 3% ao ano durante 10 anos"

O que espera da economia portuguesa. O Ministro das Finanças já disse que mantém as previsões. Sente o mesmo otimismo?

A previsão para 2022 e 2023 não se pode desligar da queda da atividade económica, em consequência da pandemia que ocorreu em 2020. Nesse ano, a economia portuguesa foi das que mais caiu no quadro dos países da OCDE e também da União Europeia: à volta de 9%. O ano de 2021 seria de recuperação - 4,4%, de acordo com a última estimativa - e é natural que em 2022 se continue este processo de recuperação do grande trambolhão que tivemos em 2020. Mas será uma recuperação face ao nosso atraso relativamente aos demais países.

As contas ficaram baralhadas com a pandemia e com os custos extra? Mas todos os países foram afetados…

A pandemia atingiu todos os países, mas uns foram mais atingidos do que outros, em função da sua estrutura produtiva, mas também foi dos que menos apoiou as famílias e as empresas no contexto europeu. O Estado português é ressegurador de última instância dos riscos sistémicos sobre a economia e a sociedade, como tal, deve estar financeiramente preparado para acautelar os períodos de crise, mas no final de 2019, isso não acontecia. Apesar do sucesso do programa de ajustamento imposto pela troika, da recuperação das contas públicas e das contas externas que se iniciou em 2013, a dívida pública situava-se na casa dos 130%. Portugal, ao contrário de outros países, não tinha margem orçamental para dar mais apoios, como tinha a Alemanha ou, até mesmo, a Espanha. E, por isso, atrasamo-nos no processo de recuperação. Mas a questão central é saber qual é a taxa potencial de crescimento económico numa perspetiva de longo prazo, uma vez eliminados os impactos negativos da pandemia. Perdemos 11 lugares no ranking de PIB per capita a nível mundial nos últimos 20 anos e, desde 2004, altura em que entraram novos países ex-comunistas na União Europeia, dos oito que entraram já fomos ultrapassados por quatro e a este ritmo corremos o risco de caminhar para a cauda da Europa que tínhamos abandonado nos anos 90. Este é o grande problema da economia portuguesa e todos os Governos deveriam se focar no crescimento económico. Os agentes políticos, económicos e sociais têm que interiorizar o imperativo da produtividade. A produtividade é a via para o crescimento e para a prosperidade. Temos que orientar todas as políticas públicas e empresariais para este objetivo maior.

