José Alberto Carvalho: "Para mim o tédio instala-se quando não há novidade"

Descobriu que tinha na voz um trunfo quando experimentou fazer rádio, em Viseu, onde morava. Aos 54 anos, acredita que vivemos ‘um tempo de total cinismo em relação à verdade’ por causa das ‘redes sociais e do domínio que os algoritmos exercem sobre a nossa vida’. Fora do ecrã, a astrofotografia e os legos são os principais passatempos do jornalista. Que são encarados com a mesma seriedade, rigor e profissionalismo: prova disso é a cidade de lego que construiu na cave de sua casa com mais de um milhão de peças.





Diz que a definição de jornalismo é o amor ao novo e a capacidade de nos deslumbrarmos todos os dias assim que o dia começa. Pode dizer-se que é confortável para si viver no desconhecido?

A resposta é dupla. Sempre me senti uma pessoa bastante curiosa, mais curiosa do que as pessoas que estavam à minha volta. Não tenho nenhuma explicação para isso, acho que nasci assim. O meu primeiro ídolo foi o Benjamin Franklin porque, em miúdo, havia uma coleção de cromos que eu fazia chamada ‘Os grandes inventores e os seus inventos’, uma coisa tipicamente da altura, nos anos 70. Eu adorava aquela coleção e fiquei fascinado ao descobrir a invenção do Franklin - antes de saber que ele tinha sido político, constitucionalista, um dos melhores oradores da história da política americana e mundial, um grande filósofo e pensador -, o para-raios. Fiquei fascinado com a simplicidade da solução e a sua eficácia e, portanto, o Benjamin Franklin era o meu ídolo. Esta é uma pequena ilustração de como eu sempre me senti curioso em relação às coisas… E as fotografias que vejo minhas de quando era miúdo, depois na fase da adolescência nem tanto, mas a imagem que encontro nas fotografias que tenho dessa altura é a de um miúdo curioso, mesmo. Um miúdo que está sempre a espreitar, que está à procura de perceber como é que é. Eu gostava de desmontar os carrinhos para ver como eram por dentro mas não gostava de os estragar, gostava de os desmontar para voltar a montar. Sempre me senti uma pessoa muito curiosa e, à medida que fui crescendo, essa curiosidade deixou de ser sobre coisas e passou a ser sobre pessoas e sobre o que nos rodeia. Foi isso que me empurrou para o jornalismo.

