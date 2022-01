Drew Barrymore diz que viveu um relacionamento aberto com Luke Wilson

A atriz recordou os tempos da sua juventude com a atriz Kate Hudson, que foi a convidada do programa de Drew Barrymore, esta quinta-feira.





Drew Barrymore admitiu que a sua relação com Luke Wilson, irmão do ator Owen Wilson, foi aberta, sem grandes exclusividades e bastante "divertida".

A relação de Drew e Luke foi alvo de alguma exposição mediática em 1999, mas passados 23 anos, a atriz, agora com 46 anos, revelou alguns pormenores sobre os momentos que viveu com Luke. Em conversa com Kate, Drew disse que era "tão divertido" namorar casualmente naqueles dias, porque "quando se é jovem, a aposta é baixa" e nem "se leva tudo tão a sério".

"Também lá estive com um Wilson", atirou Kate em tom de brincadeira. Hudson namorou Owen Wilson, depois de a dupla se ter conhecido em 2006 enquanto fazia o filme "Tu, Eu e o Emplastro".

Mas Luke Wilson não trouxe apenas bons momentos para Drew, mas também novas amizades, como Kate Hudson. No programa, as atrizes de Hollywood contaram que se conheceram através de Luke, numa altura em que Barrymore já namorava com o ator e que Hudson estava a contracenar com ele em 2003.

Hudson admitiu ter sentido um pouco estridente quando conviveu pela primeira vez com Drew Barrymore. "Para qualquer rapariga da minha idade, era como um sonho", disse a atriz de 43 anos com um olhar de espanto, que atualmente está noiva do namorado de longa data Danny Fujikawa, com quem está envolvida há cinco anos e partilha uma menina.

Já Barrymore tem duas filhas - Olive, 9 anos, e Frankie, 7 - com o ex-marido Will Kopelman. Esteve casada com Tom Green entre 2001 a 2002, e com Jeremy Thomas em 1994 até 1995.